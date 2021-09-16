Соловей: в Гомельской области есть все ресурсы для дальнейшего внедрения передовых технологий

16 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельская область располагает необходимым техническим и человеческим ресурсом для дальнейшего внедрения передовых технологий. В этом заверил председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей на открытии первого регионального форума #GBCregions в Гомеле, передает корреспондент БЕЛТА.

Губернатор приветствовал участников форума. Он подчеркнул, что регион активно продвигается в направлении цифровизации и электронного правительства, налажена системная работа в различных сферах: "Гомельская область располагает необходимым техническим и человеческим ресурсом для дальнейшего внедрения передовых технологий". Геннадий Соловей отметил, что именно юго-восточный регион первым в стране внедрил систему межведомственного документооборота. "В этом году объем пересылаемых документов по СМДО достиг 93%. На территории области работают два технопарка, на базе одного из которых с этого года открыт единственный в стране детский технопарк, где занимаются более 500 ребят в возрасте от 6 до 17 лет. В полной мере функционирует программный комплекс "Одно окно" и Общегосударственная автоматизированная информационная система. Активно внедряются цифровые технологии в системе образования. Это и электронный дневник, и электронный журнал, и веб-учительская", - сказал он.

Успешно внедрены и пользуются популярностью у населения цифровые ноу-хау в сфере здравоохранения. Так, граждане оценили удобство удаленной записи на прием к врачу. Практически у 100% врачей области есть возможность выписывать электронный рецепт.

Завершена подготовка к внедрению биометрических документов. "Только в учреждениях здравоохранения уже приобретено 287 считывателей, что позволит обеспечить использование ID-карт", - рассказал Геннадий Соловей.

Транспортные компании отмечают эффективность электронной диспетчерской. Новые технологии применяют и в общественном транспорте и в службе такси, а также в сфере жилищно-коммунального хозяйства, скорой помощи, частных логистических компаниях.

Ряд высокотехнологичных проектов - в стадии реализации. Один из них - по автоматическому управлению светофорами в зависимости от плотности дорожного трафика. Также совместно с Белорусскими облачными технологиями на базе Гомеля и Мозыря тестируется проект по использованию технологий дистанционного съема показаний приборов учета в системе ЖКХ.

Форум собрал около 200 участников. Он проходит при поддержке оперативно-аналитического центра при Президенте и Гомельского облисполкома. Организаторами стали Национальный центр обмена трафиком, Национальный центр электронных услуг, а также Белорусские облачные технологии.-0-