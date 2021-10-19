Соловей: в Гомельской области продолжат модернизацию материально-технической базы больниц

19 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области продолжат модернизацию материально-технической базы больниц. Акцент на этом сделал в беседе с журналистами председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей по итогам совещания у главы государства по эпидемиологической ситуации и принимаемым мерам по противодействию распространению коронавирусной инфекции, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы ставим вопрос дальнейшей модернизации технической базы наших больниц. В первую очередь это строительство газификаторов. Например, разработана документация и планируется провести работы в больнице скорой медицинской помощи в Гомеле, в областной инфекционной больнице, в Мозыре", - рассказал Геннадий Соловей.

Увеличили за последнее время в регионе и количество кислородных точек - с 1015 в мае 2020-го до более чем 3220 в настоящее время. Работа по созданию новых продолжается. "Это дает возможность быть уверенными, что всех кислородозависимых пациентов мы можем обеспечить кислородом", - отметил губернатор.

Он обратил внимание, что в области сейчас потребляется большое количество кислорода. "И на "СветлогорскХимволокно" налажено производство медицинского кислорода, которое обеспечивает Светлогорский и Речицкий районы. Эффективно в этом направлении работает и Мозырский НПЗ", - уточнил Геннадий Соловей.

Начальник главного управления здравоохранения облисполкома Николай Куденьчук добавил, что в Гомельской городской клинической больнице №2 начаты работы по установке компьютерного томографа, который намерены ввести в декабре - январе. Идет оснащение, модернизация и по другим направлениям.

Говоря о коечном фонде, начальник главного управления отметил, что его достаточно для оказания помощи пациентам с COVID-19: "Всего в регионе более 14660 коек, для пациентов с COVID-19 задействовано более 5500. Это около 38% от всего фонда".

В работе в условиях COVID-инфекции задействованы 11,7 тыс. медработников. "Это позволяет справляться с теми задачами, которые в настоящее время существуют", - убежден Николай Куденьчук.

Не стоит вопрос в регионе и по препаратам. "Все пациенты получают необходимые медикаменты, препараты есть в наличии. Жители области могут быть уверены, что база у нас обеспечена необходимым. Мы все делаем для того, чтобы люди были здоровы, а при заболевании получали должное лечение", - сказал Геннадий Соловей.

Еще один важный аспект, на который обратил внимание губернатор, - это вакцинация: "В Гомельской области население активно без принуждения вакцинируется. И мы видим, какой дает это эффект. В основном в реанимационных отделениях находятся люди, которые не привиты".

По информации Николая Куденьчука, первый компонент вакцины получили более 35% жителей региона. Полный курс прошла практически четверть населения. "Это один из лучших показателей в стране", - заключил он.-0-

Фото Сергея Холодилина