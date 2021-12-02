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02 декабря 2021, 16:16

Сопровождаемое трудоустройство инвалидов от МРЭК до работодателя: соцслужба Витебской области поделилась опытом

Фото из архива
Фото из архива

2 декабря, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Трудоустройство, социальную адаптацию и благоустройство безбарьерной среды в Витебской области обсудили представители общественных организаций на пресс-конференции в преддверии Дня инвалидов в комитете по труду, занятости и социальной защите Витебского облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

Из примерно 57 тыс. граждан с инвалидностью, проживающих в Витебской области, трудовые рекомендации имеют более 14,2 тыс. и лишь 6 тыс. инвалидов трудоустроены. Среди причин появления такой прослойки нетрудоустроенных людей с инвалидностью специалисты называют психологические барьеры, отсутствие специального образования и неполную информированность об имеющихся вакансиях для людей с ограниченными возможностями. Между тем помощь этой категории граждан в вопросах трудоустройства ведется постоянно. "В этом году более 1,5 тыс. инвалидов рассказали об услугах сопровождаемого трудоустройства, возможности пройти обучение за счет бюджета, получить субсидию на открытие своего дела. Около 380 инвалидов обратились в службу занятости, встали на учет в качестве безработных. Сопровождаемое трудоустройство - это помощь специалистов органов соцзащиты не только в поиске места работы, но и в собеседовании с работодателем, а также мониторинг в течение первых трех рабочих месяцев ситуации с каждым подопечным", - рассказала заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Вера Астапенко.

Воспользоваться такой услугой могут граждане с инвалидностью, имеющие трудовые рекомендации по состоянию здоровья. На местах им нужно обратиться в территориальные центры социального обслуживания населения (ТЦСОН), где им помогут и расскажут, какой путь нужно пройти от МРЭК до работодателя и какие вакансии на рынке труда есть для людей с дополнительными потребностями. В области более 30 организаций предлагают рабочие места для инвалидов. Как отметили представители облкомитета, для нанимателя в этом есть определенный плюс: государство полностью возмещает затраты на выплату заработной платы инвалиду и приобретение оборудования, необходимого для его труда. Ежегодно расширяется число вакансий для граждан этой категории, в среднем по 10 инвалидов в год трудоустраиваются на ту должность, которую хотели получить.

Как отметили представители областных объединений обществ инвалидов по зрению, слуху и опорно-двигательному аппарату, люди с ограниченными возможностями хотят работать, чувствовать свою значимость и участвовать в социальной жизни. В качестве примера председатель Витебской объединенной организации общественного объединения "Республиканская ассоциация инвалидов-колясочников" Андрей Цыбульский привел проект по обучению инклюзивных кассиров. Его реализация заканчивается 15 декабря, и 6 человек, которые сейчас проходят производственную практику в одном из гипермаркетов Витебска, сдадут экзамен и получат дипломы контролеров-кассиров. Участвовать в этом проекте пожелали 12 человек, но лишь половина из них прошла полный учебный курс. "Не все инвалиды-колясочники готовы выходить из дома и работать в общественных местах. Для них выходом была бы удаленная работа. Операторы компаний, предоставляющих услуги транспорта, программисты, другие специальности, при которых можно взаимодействовать через интернет, - такая работа стала бы для них хорошим выходом и подспорьем к пенсии по инвалидности", - отметил он.

Кроме поиска работы люди с инвалидностью сталкиваются с необходимостью коммуницировать с общественностью, и для некоторых из них это проблема. Так, люди с нарушением слуха не могут самостоятельно вызвать для себя экстренные службы - скорую, милицию, спасателей, когда это необходимо. В Витебской области функционирует центр приема и передачи информации от людей с нарушением слуха, куда те обращаются по видеосвязи в любое время суток в режиме 24/7 и через специалиста, изложив свою проблему, получают нужную помощь. И если до апреля этого года операторы центра обслуживали только Витебск, то после стали принимать звонки от жителей всей области. "Сейчас у людей с нарушением слуха существует проблема технического оснащения. Мы обратились с просьбой в районные поликлиники, особенно в городах, где достаточно компактно проживают глухие, оставлять в регистратуре планшет или смартфон, через который человек с инвалидностью может связаться с центром и через сурдопереводчика рассказать, в каких медуслугах он нуждается. К нам уже позвонили из Орши и попросили разъяснить, как можно организовать такое взаимодействие", - рассказала председатель облорганизации общественного объединения "Белорусское общество глухих" Лидия Соколовская.

Она также заострила внимание на проблеме кадров: в области, как и в республике, почти нет переводчиков с жестового языка. Всего один вуз в Минске готовит таких специалистов. Облкомитет по труду, занятости и соцзащите населения подавал заявку на направление сурдопереводчика в Витебскую область, однако пока выпускнику не могут предоставить жилье, что является главным условием его распределения в регион. В качестве предложения на пресс-конференции прозвучала идея привлечь к такой работе инвалидов, которые хотят работать. Обучить переводу с жестового языка и предложить им должность в том же центре приема информации в качестве оператора или в ТЦСОНе, где есть необходимость в таком специалисте.

Одна из насущных проблем людей с инвалидностью - недостаточно развитая безбарьерная среда в области, причем в большинстве случаев ее затруднительно благоустроить из-за технических решений старых домов и административных зданий. При возведении новых объектов вся необходимая инфраструктура согласовывается и ее строительство соблюдается: удобные лифты с доступом с нулевого уровня, пандусы, подъемники для колясочников, парковочные места для инвалидов. А в постройках прошлых лет порой при реконструкции и капремонте все это благоустроить непросто. Пионером в решении такого вопроса стал ТЦСОН Октябрьского района г.Витебска, который приобрел лестничный гусеничный подъемник, с помощью которого можно помочь инвалиду без лифта спуститься с верхних этажей учреждений здравоохранения, культуры и др. Опыт этого ТЦСОНа в следующем году распространят на все учреждения соцзащиты Витебска, а позже и области.

Что касается автопарковок для инвалидов, то участники пресс-конференции отметили, что существует проблема как их оборудования вдали от входа в здание, так и парковки на этих местах несознательных граждан. Вместе с сотрудниками УГАИ и облкомитетом представители всех облорганизаций инвалидов выедут в рейд и заодно обсудят соблюдение технического регламента парковочных мест для инвалидов.-0-

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