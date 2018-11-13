Соревнование на самый долгий танец пройдет в Минске 17 ноября

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Танцевальный марафон "Серьезные отношения" впервые пройдет в Минске 17 ноября, сообщили БЕЛТА организаторы.

Мероприятие начнется в 14.00 с мастер-класса. Затем участникам предстоит исполнить семь видов бальных танцев, в числе которых вальс, чарльстон, блюз, хастл. Пара, которая станцует дольше и профессиональнее всех, станет победителем.

Лучших танцоров выберет жюри. В его состав войдут руководитель Заслуженного коллектива Беларуси танцевального клуба "Мара" Лидия Кац-Лазарева, мастера спорта Беларуси Вячеслав Петров и Алексей Паращенко, организатор Минского бала православной молодежи Людмила Канаш.

Принять участие в оригинальном проекте сможет любой желающий, на данный момент заявки подали 20 пар. Одно из условий марафона - минимальный дресс-код: для девушек - собранные волосы и платья ниже колена, для парней - брюки и жилетки.

Марафон пройдет в торговом центре "Столица".-0-