Соревнования по джимхане пройдут в Гомеле на Дне города

14 сентября в Гомеле на Дне города пройдут соревнования на Кубок ADTBY по джимхане, сообщили БЕЛТА организаторы. Соревнования проходят в рамках республиканской акции "Спортсмены – за безопасность дорожного движения".
В этом году уже прошло 4 этапа акции – в Могилеве, Полоцке, Витебске и Гродно. До финиша осталось всего 3 этапа, которые определят победителей Кубка ADTBY по джимхане в двух зачетных группах – R1 и R2. Зрители в Гомеле смогут увидеть жаркое противостояние ведущих автопилотов страны на площадке у Дворца водных видов спорта. Впервые на трассе в качестве сложных элементов планируется использовать 200-литровые бочки, которые необходимо будет обойти на скорости.
После четырех этапов в зачетной группе R1, где соперничают топ-пилоты 2018 года, лидирует Александр Цедрик. За ним идет самый опытный участник соревнований Дмитрий Баркан, выступающий на уникальном для Беларуси автомобиле – "Катерхэм". На третью ступень пьедестала, претендуют Алексей Шендюков и Алексей Королев.
Не менее интересная борьба ожидается в зачетной группе R2. Пока в ней лидирует Владимир Ковтик. Он выиграл все предыдущие 4 этапа. За второе и третье места будут бороться Мария Зарубина, Андрей Ефремов, Роман Ермаков, Виталий Рябцев, Андрей Либман, Петр Козариз.
Кроме соревнований по джимхане зрители смогут поучаствовать в различных конкурсах и получить подарки от партнеров акции. Также на площадке будут работать сотрудники ГАИ города, поэтому у гомельской детворы появится возможность посидеть и сфотографироваться в настоящих служебных машинах Госавтоинспекции.
Ведущий мероприятия Анатолий Шевченко – сам автопилот в прошлом.
Акция проходит семнадцатый год подряд во всех областях Беларуси при содействии УГАИ МВД Республики Беларусь. Непосредственным организатором является редакция газеты
Соревнования пройдут на площадке паркинга Дворца водных видов спорта, ул. Мазурова, 114
Начало в 13:00. Вход свободный.
Заявка для участия в соревновании размещена
Информационный партнер акции "Спортсмены – за безопасность дорожного движения" – Белорусское телеграфное агентство.
Партнеры акции: ООО "Евромеханика-Центр", ТД "Форсаж", компания "Свиат" OOO "Флагбай", компания "AVD Продакшн", ОАО "Машпищепрод", компания "Русские шины", компания "Эталон-АВТОГАЗ", компания "Белгосстрах" в Гомеле и Гомельской области.
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