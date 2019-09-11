Соревнования по джимхане пройдут в Гомеле на Дне города

14 сентября в Гомеле на Дне города пройдут соревнования на Кубок ADTBY по джимхане, сообщили БЕЛТА организаторы. Соревнования проходят в рамках республиканской акции "Спортсмены – за безопасность дорожного движения".

В этом году уже прошло 4 этапа акции – в Могилеве, Полоцке, Витебске и Гродно. До финиша осталось всего 3 этапа, которые определят победителей Кубка ADTBY по джимхане в двух зачетных группах – R1 и R2. Зрители в Гомеле смогут увидеть жаркое противостояние ведущих автопилотов страны на площадке у Дворца водных видов спорта. Впервые на трассе в качестве сложных элементов планируется использовать 200-литровые бочки, которые необходимо будет обойти на скорости.

После четырех этапов в зачетной группе R1, где соперничают топ-пилоты 2018 года, лидирует Александр Цедрик. За ним идет самый опытный участник соревнований Дмитрий Баркан, выступающий на уникальном для Беларуси автомобиле – "Катерхэм". На третью ступень пьедестала, претендуют Алексей Шендюков и Алексей Королев.

Не менее интересная борьба ожидается в зачетной группе R2. Пока в ней лидирует Владимир Ковтик. Он выиграл все предыдущие 4 этапа. За второе и третье места будут бороться Мария Зарубина, Андрей Ефремов, Роман Ермаков, Виталий Рябцев, Андрей Либман, Петр Козариз.

Кроме соревнований по джимхане зрители смогут поучаствовать в различных конкурсах и получить подарки от партнеров акции. Также на площадке будут работать сотрудники ГАИ города, поэтому у гомельской детворы появится возможность посидеть и сфотографироваться в настоящих служебных машинах Госавтоинспекции.

Ведущий мероприятия Анатолий Шевченко – сам автопилот в прошлом.

Акция проходит семнадцатый год подряд во всех областях Беларуси при содействии УГАИ МВД Республики Беларусь. Непосредственным организатором является редакция газеты "Автодайджест" .

Соревнования пройдут на площадке паркинга Дворца водных видов спорта, ул. Мазурова, 114

Начало в 13:00. Вход свободный.

Заявка для участия в соревновании размещена здесь .

Информационный партнер акции "Спортсмены – за безопасность дорожного движения" – Белорусское телеграфное агентство.

Партнеры акции: ООО "Евромеханика-Центр", ТД "Форсаж", компания "Свиат" OOO "Флагбай", компания "AVD Продакшн", ОАО "Машпищепрод", компания "Русские шины", компания "Эталон-АВТОГАЗ", компания "Белгосстрах" в Гомеле и Гомельской области.

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