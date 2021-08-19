Соседские споры и места в больнице: КГК и прокуратура выслушали проблемы граждан в Сморгони

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19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Комитета госконтроля Гродненской области Анатолий Дорожко и прокурор Гродненской области Виктор Корзун провели прием граждан и прямую телефонную линию в Сморгонском райисполкоме, сообщили БЕЛТА в КГК.На личном приеме приняли четырех человек. Местный житель обратился с жалобой на соседа-фермера, который не соблюдает правила выпаса сельскохозяйственных животных. Мужчина рассказал, что коровы и овцы неоднократно забредали на его огород и наносили ущерб хозяйству. "Свободный выпас животных разрешается только на огороженной территории", - подчеркнул Анатолий Дорожко. Райисполкому поручено провести проверку и принять соответствующие меры.На прямую телефонную линию поступил звонок от 80-летней жительницы Сморгони, которая просила увеличить количество койко-мест в больнице сестринского ухода. Руководитель областного Комитета госконтроля заверил, что вопрос будет изучен.Анатолий Дорожко отметил, в 2021 году Комитетом госконтроля Гродненской области внесено 38 предложений по улучшению законодательства в различных сферах деятельности. Эти предложения разработаны в том числе после приемов граждан и прямых телефонных линий, проведенных совместно с областной прокуратурой.В этот же день Анатолий Дорожко и Виктор Корзун посетили ПКУП "Совхоз Сморгонский". Особое внимание было уделено выполнению поручения главы государства по сокращению непроизводительного выбытия молодняка КРС, повышению эффективности производства молока и развитию животноводства в целом.Также руководители контрольного и надзорного ведомств Гродненской области проинспектировали реализацию ООО "Дэйрифарм" инвестиционного договора по строительству молочно-товарного комплекса "Пальмира" на 4192 фуражные коровы в районе деревни Попелевичи Сморгонского района.-0-