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27 сентября 2021, 18:09

Сотрудничество в экономике, культуре и образовании. Посол Индии посещает Витебск

27 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Недавно прибывший для работы в нашей стране посол Индии Алок Ранджан сегодня совершает первый визит в Витебск, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам дипломата, в первую очередь он видит потенциал развития отношений Витебской области и Индии в сферах экономики и культуры. Посол намерен продолжить ту работу, которую проводила его предшественница, а также открывать новые направления сотрудничества. "Нужно увеличивать товарооборот с Беларусью и Витебской областью в частности. В Витебске хорошая атмосфера для бизнеса, предлагается много возможностей. По моему мнению, имеет смысл организовать здесь 1-2 компании, которые будут успешны, чтобы они были рекламой для других наших инвесторов", - отметил Алок Ранджан. Дипломат попросил во время своего визита открыто говорить о проблемах и озвучивать перспективные направления для общей работы, о которых он пока не знает.

Посол также напомнил, что в этом году Индия празднует 75-летие независимости. В 2022 году наши страны отметят 30-летие дипломатических отношений. В Витебске пройдут три совместных культурных мероприятия.

Председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев отметил, что Витебская область давно работает с Индией, но хотелось бы наращивать темпы и товарооборот - в прошлом году он составил $16,4 млн. "На протяжении многих лет у нас сложились отношения в торговле, в основном это продукция нефтехимического комплекса, немного по другим сферам. Но радует больше всего, что уверенно работаем в сфере образования студентов. Более 20 лет Витебский медицинский университет обучает студентов из Индии. Конечно, в этом направлении хотелось бы более плотно сотрудничать, чтобы было больше студентов. Мы готовы предложить и другие вузы: обучение в Витебской академии ветеринарной медицины и Полоцком госуниверситете, последний готовит специалистов для нефтехимической отрасли", - сказал губернатор.

Николай Шерстнев также рассказал о логистическом центре "Бремино-Орша", где можно создавать как иностранные предприятия, так и совместные, пользуясь льготами и условиями территории. Руководство СЭЗ "Витебск" заострило внимание на теме, которая обсуждалась и раньше, - создании на этой площадке индийского кластера. Инвестпроекты уже проработаны, есть конкретные предложения.

Посол Индии в Беларуси Алок Ранджан во время двухдневного визита ознакомится с работой СЭЗ "Витебск" и ее резидентами, посетит Витебский медуниверситет и проведет рабочую встречу в Витебском отделении БелТПП.-0-

Фото Олега Климовича

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