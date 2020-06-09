Сотрудники Банка развития помогли обеспечить средствами защиты работников Барановичского роддома

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Средства индивидуальной защиты, приобретенные на собранные сотрудниками Банка развития средства, переданы медработникам Барановичского родильного дома. Это медучреждение частично переоборудовано под прием больных с COVID-19, сообщили БЕЛТА в пресс-службе банка.

Сбор средств был организован профсоюзом Банка развития. Закуплены необходимые медикам респираторы, шапочки, а также костюмы, пошивом которых занималась организация, в которой работают люди с ограниченными возможностями.

Ранее Банк развития оказал финансовую помощь Республиканскому центру организации медицинского реагирования для приобретения лекарств, изделий медицинского назначения, медтехники, средств индивидуальной защиты и средств для дезинфекции.

Кроме того, по программе финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства банк предложил новый продукт - "Поддержка производителей медицинских средств защиты и медицинского оборудования в период распространения коронавирусной инфекции COVID-19".-0-