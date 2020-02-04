Социальное жилье, земля для фермеров, качество воды - Евсеев провел прием граждан в Молодечно

4 февраля, Молодечно /Корр. БЕЛТА/. Вопросы предоставления социального жилья, качества питьевой воды, выделения земельного участка под фермерское хозяйство поднимались сегодня на личном приеме граждан, который провел сегодня в Молодечно помощник Президента - инспектор по Минской области Игорь Евсеев, передает корреспондент БЕЛТА.

Большинство обращений касались улучшения жилищных условий. Так, жительница Молодечно попросила перевести ее арендную квартиру в социальное жилье или уменьшить ей квартплату. Женщине 67 лет, 20 лет она прожила в общежитии, долго стояла на очереди, в июле 2019 года получила арендное жилье. Правда, новая квартира обходится дорого: пенсия составляет Br345, за квартиру надо отдавать Br180 (Br140 за квартплату и Br40 за коммунальные услуги). Дети не помогают, а лекарства стоят дорого, денег не хватает. Начальник отдела ЖКХ Молодечненского райисполкома Сергей Бохан пояснил, что заявительница могла бы претендовать на социальное жилье только в двух случаях: если бы была одиноко проживающая пенсионерка (а у нее сын и дочь прописаны в Молодечно) либо если бы была малообеспеченной (а ее доход выше бюджета прожиточного минимума). Единственный вариант - переехать в общежитие. Игорь Евсеев подвел итог. "Я вижу вашу проблему. Но есть закон. Если бы было примечание в законе или какая-то лазейка, мы бы помогли. Выход - рассмотреть комнату в общежитии или подумать над вариантами подработки", - сказал он.

Насчет предоставления жилья обратились также две горожанки. Женщина пришла вместе с племянницей - сиротой, инвалидом 3-й группы по слуху. У нее есть ребенок, тоже инвалид. Девушка с ребенком зарегистрированы в доме бабушки, поэтому в 2019 году их сняли с очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий - норма обеспеченности жильем на человека соблюдается. Начальник отдела ЖКХ райисполкома посоветовал получить коммерческую квартиру, когда предложат, а затем обратиться в райисполком, чтобы ее перевели в разряд социального жилья: женщина с дочерью-инвалидом может на него претендовать. Примерно раз в 2 месяца появляются варианты.

Две горожанки обратились по поводу устройства сетей водоотведения. Обе - пенсионерки, хотят построить канализацию (сейчас у них на участках установлены септики). Для строительства сетей водоотведения нужно сразу внести 10% от стоимости, потом в течение года выплатить всю сумму. По их подсчетам, с каждого из желающих построить канализацию получится около Br300 в месяц. А пенсия у них небольшая - Br300-400. Пока работали, организовывались в кооператив и вместе проводили газ и воду - были деньги. Сейчас не под силу, поэтому просят помощи государства - внести хотя бы половину стоимости канализации. Директор КУП "Молодечноводоканал" Александр Конов сказал, что в ближайшее время эту канализацию возводить не планируют, поэтому единственный выход для жильцов - сделать ее самостоятельно. Игорь Евсеев добавил, что по его сведениям с жителями ул.Мелиоративной и ул.Гидротехников уже провели два собрания и всего два человека сказали, что будут выплачивать, а 27 высказались против. Однако вопрос действительно проблемный, поэтому были даны указания, как действовать дальше.

Жители деревни Тивидовка попросили помочь им оформить земельный участок под фермерское хозяйство. Ранее семейная пара получила предварительное положительное согласование на пользование участком земли и поспешила возвести там навес для лошадей. Из-за этого процедура принятия решения по выделению земли затормозилась: даже если райисполком подпишет решение, то "Белгипрозем" не согласует - навеса там быть не должно. Также они попросили выделить больше земли для личного пользования и помочь им финансово с возведением конноспортивного манежа. Помощник Президента ответил: по-человечески понять можно, но по закону ничего не поделаешь, надо сносить навес. "Дождитесь теплой погоды, аккуратно разберите навес, складируйте, освободите территорию, подайте документы, и землю вам выделят", - сказал он. Что касается дополнительного участка, то он посоветовал заявителям пользоваться тем, что им уже предоставили, а за финансовой помощью по манежу лучше обратиться к спонсорам - поддержка такого вида деятельности государством не предусмотрена.

Также поднимался вопрос качества питьевой воды в деревне Красное. Житель этого населенного пункта пожаловался, что в осенний и весенний периоды река Уша подтапливает луга, вода попадает в колодцы, из-за этого в воде повышается уровень железа, нитратов и других примесей. Мужчина взял пробы воды прошлой весной и увидел, что уровень железа составляет 1,4 мг. Правда, вчера, накануне приема у инспектора по Минской области, местный водоканал сделал анализ воды, который показал железо на уровне 0,11 мг. Заявитель с их данными не согласен: в его доме все фильтры стали коричневые. Он попросил провести независимую экспертизу и помочь решить вопрос с водой, а еще заасфальтировать обочину дороги, которая проходит через деревню, чтобы было меньше пыли. Игорь Евсеев выслушал мужчину, посоветовался с председателем Молодечненского райисполкома Юрием Горловым и поручил сделать замеры воды, собрать людей и обсудить возможность провести водопровод по огородам, а обочину дороги подсыпать асфальтогранулятом.

После приема Игорь Евсеев подчеркнул: Молодечно входит в число 11 городов Беларуси, которые глава государства определил как показательные, поэтому здесь нужно обеспечивать все условия для проживания людей, создавать новые рабочие места. "Сегодня записались более 20 человек. Некоторые вопросы мы не смогли решить - запрос превышает возможности. Но все же выход нашли. В целом каждый человек хочет быть услышанным: может, для кого-то проблема и незначительная, а для заявителя она очень важная. Мы всех принимаем и реагируем на обращения. В основном люди удовлетворены решением, ведь если есть возможность, то мы всегда идем навстречу", - заключил помощник Президента.-0-