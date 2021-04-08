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08 апреля 2021, 07:30

Социальный интернет-проект "Понять и помочь" запустили в Брестской епархии

Фото из архива
Фото из архива

8 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской епархии запустили социальный интернет-проект для молодежи "Понять и помочь", сообщили корреспонденту БЕЛТА в епархиальном управлении.

Проект не имеет аналогов в таком формате. Цель инициативы - духовная и психологическая помощь подросткам и молодым людям в возрасте от 12 до 25 лет. Анонимно обращаясь на сайт help.tochurch.by с вопросом или проблемной ситуацией, юноши и девушки имеют возможность получить по электронной почте развернутый консультационный ответ одновременно от священника и психолога.

Для удобства пользователей на сайте указан перечень наиболее типичных проблем (отношения в семье, со сверстниками, с противоположным полом и другие), а также даны дополнительные рекомендации для получения эффективной помощи.

"Авторы проекта выбрали привычный для молодежи виртуальный способ общения - переписка в чатах, социальных сетях, других мессенджерах. Самое главное, что за помощью можно обратиться в любом месте и в любое время. Для этого не нужно где-то уединяться. Доверительности разговора в сети способствует ощущение безопасности. Это помогает собеседнику консультантов решиться на обсуждение самых сложных проблем", - прокомментировали инициативу в управлении.

Организаторами проекта выступили отдел по вопросам семьи, защиты материнства и детства и отдел по работе с молодежью Брестской епархии.-0-

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