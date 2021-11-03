Соцзащита и предприятия Витебской области обеспечили АПИ более 120 граждан уязвимых категорий

3 ноября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В этом году более 120 одиноких и одиноко проживающих пожилых и людей с инвалидностью бесплатно получили автономные пожарные извещатели (АПИ). Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защиты населения облисполкома Вера Астапенко.

Территориальные центры социального обслуживания населения Витебской области особое внимание уделяют безопасным условиям проживания граждан уязвимых категорий. Смотровые комиссии во время мониторингов по предупреждению гибели людей от внешних причин, в том числе чрезвычайных ситуаций, и мероприятий пожарно-профилактической акции "За безопасность вместе", проводившейся совместно с областной организацией Белорусского добровольного пожарного общества, проверили работоспособность установленного противопожарного оборудования. Нуждающиеся были дополнительно обеспечены АПИ.

"С населением постоянно проводим соответствующий инструктаж, вручаем информационные материалы. Противопожарные работы (установка АПИ, ремонт печного, газового оборудования, электропроводки) отдельным нуждающимся категориям граждан осуществляется как за счет бюджетных средств, так и за счет предприятий, на которых граждане ранее работали. К примеру, представители витебского филиала "Белгосстраха" для 67 граждан пожилого возраста или имеющих инвалидность предоставили 157 автономных пожарных извещателей. АПИ получили в том числе и 23 одиноких и 24 одиноко проживающих гражданина. Всего в этом году более 90 одиноких и 30 одиноко проживающих пожилых граждан или людей с инвалидностью обеспечены 239 АПИ", - рассказала Вера Астапенко.

Она добавила, что дома всех пожилых и людей с инвалидностью, семей с детьми обязательно должны быть оборудованы АПИ, что особенно актуально в холодный сезон в частных домах, где пользуются печным отоплением. Также важно помогать физически ослабленным родственникам, престарелым родителям, людям с ограниченными возможностями и позаботиться о пожарной безопасности в их домах.-0-