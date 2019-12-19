Сотый в этом году объект продан на аукционе "Витебскоблимущества"

19 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Бывшие здания и сооружения автоматической телефонной станции в центре Витебска проданы сегодня за Br850 тыс. на торгах комитета государственного имущества Витебского облисполкома. Лот стал сотым объектом, реализованным в этом году на торгах "Витебскоблимущества", сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете.

За юбилейный лот развернулась жесткая конкуренция между пятью участниками. Победитель определился на 29-м шаге аукциониста, когда цена продажи превысила начальную в четыре раза.

Новым собственником недвижимости стало частное предприятие "Полинушка" из областного центра. Компания специализируется на выпуске преимущественно женской одежды, в том числе изо льна и вискозы, с использованием ручной росписи. В этом году производитель отметил десятилетие с момента образования, но пока вынужден был работать на условиях аренды. По словам директора предприятия Полины Васаренко, здания планируется использовать для создания собственной производственной базы, которая будет фактически вдвое превышать по площади арендуемые ныне помещения. Это позволит компании нарастить мощности по выпуску продукции, в том числе за счет приобретения дополнительного оборудования, расширить технологические компетенции в обработке изделий, значительно улучшить условия труда для коллектива из 50 специалистов и создать новые рабочие места.

В состав лота были включены два здания общей площадью свыше 1,5 тыс. кв.м, объекты инженерной инфраструктуры, а также право аренды на 25 лет земельного участка около 0,3 га. Недвижимость впервые выставлялась на аукцион. Вырученные на торгах деньги поступят в областной бюджет.

Всего с начала года на аукционах комитета "Витебскоблимущество" реализовано зданий и сооружений на общую сумму почти Br3,9 млн, что на треть превышает результат за 2018 год в целом.

До конца года на торги выставлено около 50 лотов. Самая массовая единовременная распродажа недвижимости в 2019 году - 16 лотов - назначена на 30 декабря. В этот день впервые выставлены на аукцион здание питомника для собак в Витебске, комплекс сооружений экологического центра в Полоцке, домик лесничества в Городокском районе, а также более 20 строений с развитой инфраструктурой для активного отдыха бывшего оздоровительного лагеря "Березка" недалеко от областного центра. Кроме того, на аукционе "Витебскоблимущества" 31 декабря можно стать обладателем самого новогоднего лота: на торги выставлено здание бани в Новополоцке почти за Br150,3 тыс., причем начальная цена продажи снижена на 50%.-0-