Советский район Минска стал лучшим в столице по итогам работы в 2020 году

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске определены лучшие районы по итогам социально-экономического соревнования за 2020 год, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

Решением Минского горисполкома 1-е место присуждено Советскому району, следом идут Первомайский и Партизанский районы.

Соревнование проводится для стимулирования трудовой и творческой инициативы работников администраций районов и трудовых коллективов. Речь о деятельности, направленной на дальнейшее развитие столицы, ее промышленного комплекса, потребительского рынка, внешнеэкономической, инвестиционной и инновационной деятельности, образования, здравоохранения, исполнение доходной части бюджета, а также благоустройство территории Минска.-0-