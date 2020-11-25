Современные группы, уютные залы и кабинеты для творчества - в Славгороде открыли новый детский сад

25 ноября, Славгород /Корр. БЕЛТА/. В Славгороде сегодня открыли новый детский сад. Дошкольное учреждение разместилось в новом микрорайоне города на улице Калинина. Торжественное мероприятие приурочено к освобождению Славгородского района от немецко-фашистских захватчиков, передает корреспондент БЕЛТА.

Новое здание - двухэтажное, более 1 тыс. кв.м. Детский садик рассчитан на 75 мест, здесь будут работать 4 группы, одна из которых - интегрированная. Место постройки нового дошкольного учреждения выбрано не случайно - оно разместилось в новом и быстроразвивающемся микрорайоне Славгорода. Как рассказала жительница города Екатерина Мельникова, здесь живет много молодых семей, и садик необходим в шаговой доступности.

"Год назад я обратилась к председателю Могилевского облисполкома Леониду Зайцу во время встречи с ликвидаторами последствий на Чернобыльской АЭС. Тогда я озвучила просьбу многих жителей нашего города - нам нужен был новый детский садик, - рассказала женщина. - Приятно, что нашу просьбу не просто услышали, а выполнили в самые кратчайшие сроки. Я всю жизнь проработала в образовании, слышала от многих друзей и знакомых, что им нужен садик. Вот я собрала все эти мнения и обратилась на встрече к председателю. Мы и представить не могли, что получится такая красота. Да еще так быстро. Теперь наши детки будут проводить время в современных и комфортных условиях. Хочется поблагодарить всех за такой нужный, а главное - важный для всего города подарок".

В новом детском садике разместились залы для физкультурных и музыкальных занятий, кабинет детского творчества, где есть оборудование для рисования, лепки. Здесь же можно будет играть с развивающим конструктором, заниматься вышиванием.

"В дальнейшем планируем открыть интегрированную группу для детей с тяжелыми нарушениями речи. Им будет оказана психологическая и дефектологическая помощь. Специалисты данного профиля в штате есть, они работают с детьми по специальным программам, - рассказала заведующий ГУО "Ясли-сад №2 г. Славгорода" Елена Голенкова.- Сад построен по современным требованиям санитарных норм и правил. Из нового - родительская комната, кабинет психолога, детского творчества, где малыши будут развивать свои таланты и способности. Еще есть комната народного творчества, где будем прививать детям белорусскую культуру, традиции и обычаи".

Теперь в Славгороде работает 4 дошкольных учреждения, а всего в районе их 8. В них воспитываются более 500 дошколят.

"Сегодня Могилевщина - динамично развивающийся регион. И мне очень радостно, что в этом районе появилось новое здание, которое не только украсит Славгородскую землю, но и будет приносить большую пользу людям. Хочется выразить слова благодарности всем тем, кто трудился над возведением этого здания. Хочется пожелать творческих успехов трудовому коллективу, который здесь будет воспитывать наших деток. Хорошо, когда первые шаги маленького человека начинаются с комфортных и хороших условий", - сказал помощник Президента - инспектор по Могилевской области Леонид Мартынюк.

Как отметил председатель Славгородского райисполкома Сергей Михалюта, открытие нового детского сада - один из этапов реализации программы по развитию юго-восточных регионов Могилевской области. "Детский сад был очень необходим развивающемуся микрорайону. Данный объект является продолжением реализации указа №235 о развитии юго-восточных регионов Могилевской области, и это всего лишь один из построенных объектов в этом году. Открыли линию по розливу меда на "Красном пищевике", построили дом на 32 квартиры, в ближайшее время будет сдан в эксплуатацию 20-квартирный дом. И среди новоселов - многодетные семьи, - отметил Сергей Михалюта. - Мы набрали серьезные обороты в своей работе и не собираемся их сбавлять. На следующий год у нас тоже амбициозные планы - реконструкция и модернизация районной больницы, которая была построена в 1975 году и до сих пор не знала серьезного ремонта. Уже проводим торги по капитальному ремонту двух школ, одна сельская, в агрогородке Лопатичи, вторая - городская СШ №2. Государство заботится о людях, живущих не только в крупных городах, но и малых, отдаленных населенных пунктах. Люди это видят и благодарны такому вниманию к их жизни".

Праздничные мероприятия продолжатся работой выставочной экспозиции в централизованной сети публичных библиотек Славгородского района "Славгородчина в годы Великой Отечественной войны". В течение дня в районном Доме ремесел будет работать выставка народного творчества, здесь будут проходить разнообразные мастер-классы. В Славгородском районном историко-краеведческом музее начнет работать тематическая выставка "Минувших лет - живая память". Кроме этого, сегодня в местном профессиональном лицее откроется театральная студия "Эдельвейс".-0-

Фото Олега Фойницкого