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30 апреля 2020, 20:53

Спасал раненых и дошел до Берлина - 101-летний ветеран о войне и секретах долголетия

Фото из архива
Фото из архива
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30 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Великая Отечественная война затронула почти каждую белорусскую семью. Нынешнему поколению нельзя забывать никого из тех, кто приближал Победу, подчеркнул в беседе с корреспондентом БЕЛТА ветеран Великой Отечественной войны Иван Кондрусев из агрогородка Поколюбичи Гомельского района.

Ивану Дмитриевичу Кондрусеву исполнился 101 год. Несмотря на почтенный возраст, ветеран очень общителен и готов делиться жизненной мудростью.

"В Великой Отечественной войне участвовала практически каждая белорусская семья. Кто-то был в армии, кто-то в партизанах, кто-то приближал Победу трудом в тылу. И нам нельзя забывать ни одного человека", - подчеркивает он. Иван Кондрусев горд, что праздник 9 Мая - один из самых почитаемых в Беларуси. "В нашей стране многое делается, чтобы память жила", - говорит он. Недавно его обрадовала новость о появлении в Гомеле мурала с изображением Емельяна Барыкина. Портрет украшает один из домов по улице, названной в честь этого выдающегося человека - Героя Советского Союза, секретаря Гомельского подпольного горкома партии, начальника штаба Гомельского партизанского соединения.

Солдатская жизнь Ивана Кондрусева началась в 1939 году: его призвали в ряды Советской Армии и он попал на Финский фронт. Долгие пешие переходы, обмен пленными, теплые встречи мирных жителей - такими моментами запомнилось собеседнику то время.

Начало Великой Отечественной войны Иван Кондрусев встретил в Новогрудке. "Формировалась новая танковая дивизия, и я был командирован туда для продолжения службы. Из разных частей прибывали офицеры. Меня направили в медико-санитарный батальон (до начала войны Иван Кондрусев окончил фельдшерско-акушерскую школу. - Прим. БЕЛТА), я занимался его формированием", - рассказывает собеседник.

Еще не были завершены все организационные процедуры, как вдруг пришло страшное известие - война. С первых же дней расположение, где находился Иван Дмитриевич, подверглось бомбежке. "Мы вдруг услыхали гул. Еще не осознавая, что пришла война, смотрели на летящие самолеты и пытались определить, чьи они могут быть. Внезапно эти самолеты начали сбрасывать прямо на нас бомбы. Так стало понятно, что враг уже здесь", - вспоминает ветеран.

Чтобы остановить противника, дивизия заняла оборону - Кобрин, Каменец, Пружаны. Иван Дмитриевич занимался переброской раненых из воинских частей в медсанбат. "Приезжал в часть, спрашивал, где раненые. В ответ нередко слышал: они на поле боя. Я пробирался к солдатам, оказывал первую помощь и затаскивал их в машину, чтобы отвезти в медсанбат. После этого снова возвращался на поле боя", - рассказывает он. Зачастую приходилось все делать в одиночку.

Из медсанбата раненых отправляли в тыл. Однажды, вернувшись в батальон, Иван Дмитриевич увидел девушку, которая со слезами на глазах рассказывала, что вывезти пострадавших в тыл не удалось: все дороги перекрыты врагом. "Но приказ нужно было выполнить. Моя машина раненых, ее две машины - вечером отправился на поиски пути. Всю ночь мы были в дороге. Куда ни поедешь - везде противник. И лишь через Столбцы смогли проехать на Минск", - описывает события ветеран.

До этих дней в его памяти остались удручающие картины разрушенной столицы: разбитые здания, груды кирпича на газонах, поваленные столбы на проезжей части. "Когда мы подобрались к госпиталю, он буквально пылал огнем. Встретившийся комендант подсказал, что нужно двигаться в сторону Могилева. Только там удалось сдать раненых в военный госпиталь", - отмечает собеседник.

В скором времени Иван Дмитриевич попал в полевой подвижной госпиталь. "Поскольку я фельдшер-лечебник, меня определили к хирургу, которому я ассистировал при наружных операциях, - поясняет он. - С этим госпиталем мы выдвинулись на фронт. Работали под канонаду. Были случаи, что стекла, куски оконных рам летели на больничные койки".

В 1944 году Иван Кондрусев и сам был ранен. Затем влился в партизанский отряд. Участвовал в освобождении Беларуси. Через какое-то время оказался снова на фронте. Дошел до Берлина.

"Наша часть стояла на реке Одре, до Берлина оставалось 70 км. Наступление готовилось тщательно, не жалели ни снарядов, ни патронов", - возвращается в те времена герой. Те события запомнились ему прожекторной атакой советских войск. "На переднем крае расставили прожекторы. Когда их включили, мы видели противника как на ладони, просматривались все его огневые точки. Им же ничего не было видно. Таким образом удалось вывести врага из строя, сбить его с толку", - подчеркивает ветеран.

По окончании войны часть, где воевал Иван Дмитриевич, не сразу была расформирована и он продолжал служить. После демобилизации вернулся в Беларусь, работал в фельдшерско-акушерском пункте. В мирное время обучал молодое поколение азам медицинской помощи.

Сегодня ветеран готов поделиться своим секретом долголетия: "Все просто. Нужно исключить вредные привычки, наполнить рацион овощами, минимизировать употребление мясной, жирной, консервированной пищи". По его мнению, в любом возрасте непременно нужно делать по утрам зарядку и не лениться трудиться. "Даже сейчас не могу сидеть без дела. Вот всем своим домашним сделал скамеечки, табуретки. Помогаю в огороде, готовлю грядку для растений", - приводит примеры Иван Дмитриевич.

В завершение беседы ветеран поблагодарил всех за заботу. Особые слова признательности адресует работникам Гомельского областного клинического госпиталя инвалидов Отечественной войны. "Они очень внимательные. Благодаря их стараниям мы до сих пор в строю", - заключает Иван Кондрусев.-0-

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