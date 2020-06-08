Спасатели, экологи, строители: гомельские студотряды будут работать на более чем 120 предприятиях

8 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Территориальные комитеты союза молодежи Гомельской области подписали договоры со 125 предприятиями на трудоустройство студотрядов. Для студентов и учащихся предусмотрено более 1,6 тыс. рабочих мест, сообщили корреспонденту БЕЛТА в обкоме БРСМ.

Как уточнили в областной молодежной организации, эта работа продолжается. Любой желающий может записаться в отряд не выходя из дома. Отсканировав QR-код в группе "Студенческие отряды Гомельщины" в социальной сети "ВКонтакте", можно заполнить анкету на трудоустройство в онлайн-режиме. Это - ноу-хау нынешнего года.

Продолжают в обкоме и удачный эксперимент 2019-го. Речь о студенческом сервисном отряде. Крепкие, физически сильные ребята, прошедшие спецподготовку, задействованы в качестве матросов-спасателей. Чуть более месяца назад на вахту на водоемах областного центра заступили 15 студентов Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. "В обязанности бойцов входит информирование населения о правилах поведения на водоеме, спасение людей. В прошлом году им удалось сохранить несколько жизней. В этом году обстановка спокойная - бойцы студотряда не проводили спасательные мероприятия, только профилактические. Это не может не радовать, ведь под их бдительным присмотром люди соблюдают правила безопасности поведения на воде", - рассказали в областном комитете.

До конца июня намеченный план работы хотят завершить бойцы отряда "Строители" имени Героя Советского Союза М.В. Борисова. Ребята с мая трудятся в Мозырском районе на предприятии "Полесьепромстрой". Студенческая команда выполняет отделочные, электромонтажные и штукатурные работы. В ее составе - 18 учащихся Мозырского государственного политехнического колледжа. "Бойцы занимаются устройством основания для бетонирования полов одного из цехов", - уточнили в обкоме. По словам комиссара стройотряда Максима Скрита, это отличная возможность закрепить теорию на практике.

Учащиеся Гомельского государственного профессионального лицея речного флота в эти дни помогают благоустраивать территорию одной из жемчужин региона - дворцово-паркового ансамбля в Гомеле. Экологический отряд приступил к работе в первый день лета и уверенно набирает обороты. "Администрация Гомельского дворцово-паркового ансамбля - постоянный и надежный социальный партнер по трудоустройству молодежи. Между горкомом БРСМ и государственным историко-культурным учреждением ежегодно подписываются договоры на организацию занятости студотрядов", - отметили в БРСМ региона.

Работа студотрядов в этом году организована под девизом #Працуем_раЗАм. Дан уверенный старт движению в 2020-м.

Как напомнили в Гомельской областной организации БРСМ, в 2019 году были трудоустроены более 5,7 тыс. человек, из них более 2,8 тыс. в составе 247 студотрядов различного профиля - строительного, сервисного, сельскохозяйственного, экологического, производственного, педагогического. В 2020-м планируется увеличить эти показатели.-0-