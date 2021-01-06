Спектакль в онлайн-формате показывают в оздоровительных лагерях Вилейки

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спектакль в онлайн-формате показывают в оздоровительных школьных лагерях в Вилейке для предупреждения распространения коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала режиссер центра эстетического воспитания ГУК "Централизованная клубная система Вилейского района" Светлана Шпигун.

Идея реализовать проект вызвана желанием обезопасить детей от заражения вирусом и стремлением познакомить мальчиков и девочек с театральной деятельностью и различными постановками. "Раньше вместе с участниками детской театральной студии "Балаганчик" постоянно показывали спектакли на сценах центра, но пришла пандемия - и проводить мероприятия с большим количеством людей стало небезопасно. Начали искать выход. Он нашелся, когда наблюдала за видеосъемкой. Пришла идея собрать детей, отыграть спектакль и снять его на камеру, чтобы потом показывать на экране. Таким образом дали зрителям возможность смотреть постановку в безопасных условиях", - рассказала Светлана Шпигун.

На видео решили записать спектакль "Просто серая кошка", который учит детей любви к животным, неприятию жестокости, напоминает, что в трудной жизненной ситуации добро всегда побеждает зло. "Театр требует контакта со зрителем, поэтому посыл постановки всегда проще донести, когда актеры и наблюдатели находятся в одном месте. Перед детьми стояла сложная задача - сыграть так, чтобы и через экран зрители переживали весь спектр эмоций, - подчеркнула Светлана Шпигун. - Тем не менее опыт был интересным. Если пандемия не закончится, продолжим снимать спектакли на видео, чтобы зрители все равно могли их увидеть. Одним из таких точно станет постановка о правилах дорожного движения, которая многому может научить детей".

Спектакль в онлайн-формате "Просто серая кошка" во время зимних каникул безопасно посмотрят юные учащиеся всех школ Вилейки.-0-