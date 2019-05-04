4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты продолжат контролировать несущие конструкции дома по ул. Широкой в Минске. Об этом рассказал корреспонденту БЕЛТА ведущий специалист научно-производственного предприятия "Стройреконструкция" Валерий Пастушков.

Сегодня с жителями дома по улице Широкой, 3 состоялась встреча руководства администрации Советского района, представителей обследующей и проектной организаций, УКС, ЖКХ и ЖЭУ №1 Советского района, специалистов строительной сферы, на которой обсуждалась ситуация с деформацией монолитных несущих колонн.

"На встрече жителям рассказали, что на основании тех исследований, которые провело предприятие, ничего страшного с их домом не произойдет. Чтобы разъяснить все нюансы жильцам, и состоялась эта встреча. "Стройреконструкция" до конца года предложила проводить мониторинг жилого дома. Уже установлено определенное оборудование, проведено лазерное сканирование объекта, сделаем еще и геодезический мониторинг. До стабилизации деформаций специалисты будут постоянно контролировать несущие конструкции дома", - сказал Валерий Пастушков.

Как сообщалось, ремонтные работы в доме на ул. Широкой, 3 по усилению монолитной колонны второго подъезда прошли 26 апреля. С целью обеспечения безопасности жильцов дома и дополнительных мер предосторожности на время работ были организованы мероприятия по выводу людей.-0-