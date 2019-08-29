29 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Первая в Гродненской области специализированная площадка для баскетбола 3х3 откроется в Островце, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Олег Андрейчик.

Площадка построена на базе гимназии №1 в Островце. Торжественное открытие нового спортивного объекта запланировано на 3 сентября.

"Это первая специализированная площадка для баскетбола 3х3 в Гродно. Здесь уложено уникальное покрытие, оснащена она всем необходимым для тренировочного и игрового процесса. Баскетбол 3х3 - перспективный вид спорт, недавно пополнивший олимпийскую семью. В Гродненской области богатые баскетбольные традиции. Уверен, что и этот вид игры станет популярным", - отметил Олег Андрейчик. Он подчеркнул и важность поддержки спорта со стороны. В частности, специализированная площадка для игры 3х3 в Островце была построена госкорпорацией "Росатом" (Россия) в рамках реализации социально-спортивного проекта.

Кстати, ранее благодаря такому сотрудничеству в Гродно провели этап Лиги Европы по баскетболу 3х3. Новая площадка в Островце будет место проведения турниров: в день открытия здесь посоревнуются школьные команды.

Олег Андрейчик отметил, что в этом году запланировано открытие еще нескольких важных спортивных объектов. Продолжается строительство многофункционального спортивного комплекса в Островце с бассейном, игровым залом, другими необходимыми помещениями.

Также до декабря 2019 года планируется ввод в эксплуатацию реконструированного бассейна в Сморгони. Продолжается и обновление в спортивно-биатлонном комплексе "Селец" под Новогрудком.

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