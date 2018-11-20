Спортивно-оздоровительный центр откроется в Брагине к областным "Дажынкам"

20 ноября, Гомель/Корр. БЕЛТА/. Новый спортивно-оздоровительный центр откроется в Брагине к "Дажынкам-2018" (состоятся 24 ноября), сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Гомельского облисполкома Ольга Рябикова.

Несколько лет двухэтажное здание по улице Челидзе, в котором ранее размещалась структура ДОСААФ, пустовало. Его реконструкция под спортивно-оздоровительный центр с пристройкой зала прошла в рекордные сроки.

В здании, которое приобрело новую жизнь, обустроены специализированные залы для занятий вольной борьбой, легкой и тяжелой атлетикой, зал шейпинга. Созданы площадки для игровых видов спорта - волейбола, гандбола и мини-футбола. В новом зале размерами 33 м на 18 м установлены трибуны на 120 мест.

Одновременно в центре могут заниматься спортом около 100 человек. Ожидается, что спорткомплекс станет местом проведения соревнований и культурных мероприятий областного и республиканского уровня.

В детско-юношеской спортивной школе Брагинского района, на баланс которой будет передан СОЦ, занимаются более 230 учащихся, работают семь тренеров.

Это не единственный новый объект в райцентре. Преображение Брагина проводится в комплексе - здесь обновлены как инженерные сети и улично-дорожная сеть, так и жилые массивы, административные здания.

В регионе продолжается практика комплексного благоустройства районных центров. Только за последние пять лет новый облик приобрели 12 городов - Буда-Кошелево, Ветка, Ельск, Житковичи, Туров и др. В этом году интенсивные работы идут в столице областных "Дажынак-2018" - Брагине, а также Комарине - первом освобожденном от немецко-фашистских захватчиков населенном пункте Беларуси.-0-