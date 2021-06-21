Спортивный комплекс открылся после реконструкции в Белорусской академии авиации

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортивный комплекс открылся сегодня после реконструкции в Белорусской государственной академии авиации, передает корреспондент БЕЛТА.

В торжественной церемонии открытия обновленного объекта приняли участие глава администрации Заводского района Сергей Масляк, депутат Палаты представителей Национального собрания Александр Гранковский и генеральный директор ОАО "Стройтрест №35" Валерий Крупинский.

"Государство продолжает уделять внимание обновлению спортивных объектов в стране, привлечению населения к активному образу жизни. Такая работа ежегодно проводится и в Заводском районе. В частности, сейчас при поддержке китайских друзей возводим Национальный футбольный стадион, обновляем спортивные площадки при учреждениях образования, на внутридворовых территориях, в парках и скверах, - рассказал Сергей Масляк. - В мае завершили реконструкцию объекта в Академии авиации. После проведенной работы он значительно преобразился: появилось качественное покрытие для пробежек, в комфортных условиях теперь можно играть в футбол и волейбол, заниматься на тренажерах. Есть все необходимое, чтобы учащиеся академии тренировались в современных условиях и поддерживали себя в хорошей спортивной форме, что для их специальностей очень важно".

Капитальный ремонт с модернизацией спортивных сооружений и открытых площадок начался в Академии авиации осенью 2019 года. Во время реконструкции на территории спортивного комплекса обновили площадки для мини-футбола, баскетбола, волейбола, реконструировали трибуны и оборудовали их навесом, организовали гимнастический городок с уличными тренажерами, а также благоустроили прилегающую территорию.

После торжественного открытия на обновленной площадке прошли спортивно-развлекательные мастер-классы и спортивные состязания команд, состоящие из сотрудников и курсантов Академии авиации.-0-