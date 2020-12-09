Спорткомплекс в Иваново планируют ввести в строй во второй половине 2021 года

9 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Многофункциональный спортивный комплекс в Иваново планируют ввести в эксплуатацию осенью 2021 года, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник управления спорта и туризма Брестского облисполкома Николай Глушеня.

"В Брестской области насчитывается более 3,6 тыс. различных спортивных объектов. Речь идет как о крупных, так и плоскостных сооружениях. Почти во всех районах есть спортивные комплексы с бассейнами. Сейчас такой строится в Иваново. У нас останутся еще Ляховичи и Ганцевичи, где при наличии финансирования планируем построить аналогичные объекты. Этот вопрос уже поднимался. Одно из поручений руководства - проработать вариант государственно-частного партнерства", - рассказал Николай Глушеня.

Строительство многофункционального спорткомплекса в Иваново началось нынешним летом. При достаточном финансировании ожидается, что он заработает следующей осенью. В здании разместятся детский и 25-метровый бассейны, спортивный зал для занятий легкой атлетикой и игровыми видами.

В Барановичах взялись за футбольную инфраструктуру. В городе реконструируют стадион "Локомотив", а на территории спорткомплекса "Дубово-спорт" начали готовить площадку для укладки искусственного газона. "Также Белорусская федерация футбола пообещала выделить в следующем году искусственное покрытие для укладки поля около футбольного манежа в Бресте. Он находится на стыке двух густонаселенных микрорайонов. Кроме гребного канала там больше нет спортивных объектов. Будет больше возможностей для занятий и тренировок на свежем воздухе", - отметил Николай Глушеня.-0-