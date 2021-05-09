Среди молодежи ощущаю молодой и себя - ветеран Валентина Баранова

9 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Когда ветераны окружены молодыми людьми, вниманием и заботой, то они не замечают свои годы. Такое мнение журналистам высказала ветеран Великой Отечественной войны Валентина Баранова из Гродно, передает корреспондент БЕЛТА.

97-летняя Валентина Петровна Баранова - человек хорошо известный. Ветеран, прошедшая Великую Отечественную войну от украинского Cтаробельска до Праги, ведет активный образ жизни. Сегодня она поучаствовала в праздничных и торжественных мероприятиях у Кургана Славы в областном центре. "Несмотря на то, что я родилась в первой четверти XX века, ощущаю себя молодой и в первой четверти XXI века. Всю свою жизнь я среди молодежи, оптимистов, вижу добрые лица, слышу хорошие речи и не замечаю свой возраст", - сказала ветеран.

Для Валентины Барановой 9 Мая - главный праздник в жизни. "Как нам не радоваться? На нашей земле мир и покой. Завоевало его наше поколение, а спустя годы сохраняет и оберегает молодежь", - рассказала она.

В Гродно основной праздничной площадкой стал район Кургана Славы. Открылось празднование Дня Победы торжественным митингом и возложением цветов к Вечному огню. Участие в нем приняли представители власти, общественных организаций, предприятий, учебных учреждений города, горожане. Продолжился праздник сразу на нескольких локациях - музыкальных, интерактивных, выставочных. Завершит его вечером праздничный фейерверк.

Митинги, возложения венков, праздничные концерты и гуляния проходят также во всех районах Гродненской области.-0-