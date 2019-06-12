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Средняя цена квадратного метра жилья в Минске в мае практически не изменилась

Регионы 12.06.2019 | 07:57
Фото из архива
Фото из архива
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12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице в мае отмечалась низкая активность на рынке недвижимости, но это не повлияло на уровень средней цены квадратного метра. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Национальном кадастровом агентстве Госкомимущества.

"В целом за январь-май средняя цена квадратного метра в столице не претерпевала значительных изменений и на конец мая составила Br2 тыс. 720 за 1 кв.м (в январе - Br2 тыс. 770, в феврале - Br2 тыс. 780, в марте - Br2 тыс. 720, в апреле - Br2 тыс. 750)", - рассказали в НКА.

В связи с праздниками количество сделок значительно снизилось. В среднем в мае ежедневно совершалось по 37 сделок, а в апреле - по 50. Например, 10 и 11 мая после больших выходных совершено 74 сделки, что на 34% меньше, чем за последние два рабочих дня в апреле. Больше всего сделок заключено по пятницам, меньше всего - по понедельникам.

"Наибольшее количество сделок в январе-мае совершено во Фрунзенском районе. Район является самым крупным в столице как по площади, так и по количеству многоквартирной застройки. Диапазон площадей квартир в сделках в районе составляет от 50 до 55 кв.м", - проинформировали в кадастровом агентстве.

Всего в городе в мае зарегистрировано чуть более 800 сделок (без учета продажи долей и комнат), что на 10,5% больше, чем в январе. В денежном выражении сумма выполненных операций выросла на 1,3% по сравнению с первым месяцем года почти до Br118 млн.

Статистическая информация приводится по данным реестра цен Национального кадастрового агентства Госкомимущества.-0-

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Теги
жилье, Минск, недвижимость, статистика, цены
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