Срок санации Телеханского завода столярных изделий продлен до 2025 года

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17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров согласовал ходатайство Брестского облисполкома о продлении до 14 февраля 2025 года срока санации ОАО "Телеханский завод столярных изделий". Это закреплено постановлением Совмина от 15 февраля 2020 года №90, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.
Документ принят в соответствии с законом от 13 июля 2012 года №415-3 "Об экономической несостоятельности (банкротстве)".
Телеханский завод столярных изделий как предприятие по производству строительных изделий функционирует с 1953 года. Доля государства в уставном фонде общества составляет более 99%. Держателем контрольного пакета акций является объединение "Брестоблсельстрой".-0-