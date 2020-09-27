Станции метро "Московская" и "Восток" временно закрыты

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в целях обеспечения безопасности пассажиров на вход и выход временно закрыты станции метро "Московская" и "Восток", сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал столичного метрополитена.

"В 17.33 в целях обеспечения безопасности пассажиров на вход и выход закрыты станции "Московская" и "Восток". Поезда следуют без остановки на данных станциях", - говорится в сообщении.

На станции "Площадь Ленина" для пассажиров открыли вестибюль 1 (вход со стороны железнодорожного вокзала).-0-

В Минске временно закрыто 7 станций метро "В 13.10 в целях обеспечения безопасности пассажиров на вход и выход закрыты станции "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Площадь Победы", "Площадь Якуба Коласа", "Купаловская", "Немига", "Фрунзенская". Поезда следуют без остановки на данных станциях", - говорится в сообщении.