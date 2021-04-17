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17 апреля 2021, 10:09

Стародорожские спасатели помогли раненому аисту

Фото из архива
Фото из архива

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стародорожские спасатели помогли раненому аисту, сообщили БЕЛТА в Минском областном управлении МЧС.

Днем 16 апреля от жителей Стародорожского района поступило сообщение, что около агрогородка Дражно находится травмированный аист, которому звонившие самостоятельно не могут оказать помощь. К месту выехали спасатели и специалисты ветеринарной службы.

Работники МЧС при помощи подручных средств поймали птицу, чтобы передать ветеринару. Аисту, у которого был выявлен открытый отрывной перелом крыла, была оказана первая помощь. Птицу передадут специалистам-орнитологам.-0-

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