Старт празднованию столетия комсомола Беларуси дадут в Минске

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вечер-встреча поколений "Это наша с тобой биография!" состоится сегодня в концертном зале Белгосфилармонии. Он станет стартом для проведения мероприятий, посвященных празднованию 100-летия молодежного движения Беларуси, сообщил корреспонденту БЕЛТА второй секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи Олег Дикун.

"На сцене будут выступать яркие творческие личности нашей страны. Это известный драматург и сценарист Алексей Дударев, народные артистки Беларуси Зоя Белохвостик и Ядвига Поплавская, заслуженные артисты Беларуси Надежда Микулич, Ирина Дорофеева, Анатолий Кашепаров, Леонид Борткевич, Алексей Исаев, Владимир Провалинский, заслуженный деятель искусств Валерий Анисенко. Многие из них являются лауреатами премии ВЛКСМ и комсомола Беларуси. Вместе с маститыми артистами в вечере примут участие молодые исполнители, в их числе лауреаты премии БРСМ группы "БайСити", "PROвокация" и творческие коллективы, которые уже заявили о себе", - рассказал Олег Дикун.

Встреча включает пять эпизодов: "Беспокойное сердце", "В песнях останемся мы", "Бацькоўская хата", "Маладая Беларусь" и "Это наша с тобой биография!". До начала мероприятия в фойе Белгосфилармонии прозвучат старые песни о комсомоле.

Юбилей комсомола Беларуси будут отмечать 24 сентября 2020 года. "Благодаря этому молодежному движению в нашей стране построен надежный фундамент для реализации инициатив юношей и девушек. Комсомол заложил богатейшие традиции, актуальные и сегодня, воспитал целую плеяду настоящих патриотов. Молодые белорусы всегда по зову сердца шли на передовую, в партизанские отряды, поднимали из руин разрушенную врагом страну, ехали на целину, строили БАМ. Хочется вспомнить ударные комсомольские стройки Беларуси: строительство Новополоцкого и Мозырского нефтеперерабатывающих заводов, Березовской, Васильевской и Лукомльской ГРЭС, Светлогорского завода искусственного волокна и многих других. Самое главное, что молодежь своими руками строила нашу современную Беларусь", - отметил второй секретарь ЦК БРСМ.

Правопреемником комсомола в стране является Белорусский республиканский союз молодежи.-0-