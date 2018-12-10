Стартап-форум пройдет 14 декабря в Могилеве

10 декабря, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Белорусско-Российском университете (Могилев) 14 декабря пройдет стартап-форум Mogilev Invest Day, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете экономики Могилевского облисполкома.

"Этот форум - возможность окунуться в мир бизнеса, где каждый может заявить о себе, своей перспективной идее на одной из бизнес-площадок, получить бесценный опыт общения с экспертами и возможность реализации идей и проектов", - отметили в облисполкоме.

Участников мероприятия ждут выступления авторов бизнес-идей, битва стартапов, краш-тест идеи, нетворкинг с бизнесменами и инвесторами, менторами. "Наша цель - предоставить пространство по созданию и продвижению новых идей, полезные связи и экспертизу. Бизнес-идеи высокого уровня получают шанс найти инвестиции", - подчеркнули в комитете экономики.

Каждый автор бизнес-идеи может презентовать свою задумку и получить обратную связь, краш-тест идеи, чтобы, учитывая все рекомендации, воплотить ее в жизнь. Менторы смогут самостоятельно выбрать перспективную, на их взгляд, бизнес-идею и помогать развитию до бизнес-проекта.

Организаторами форума выступают комитет экономики Могилевского облисполкома, Могилевский городской центр развития малого предпринимательства и Совет по развитию предпринимательства города Могилева.-0-