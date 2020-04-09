Ставка на весомый колос

Для трудолюбивых и добросовестных работников ОАО "Агро-Колядичи" наступила горячая посевная пора, о которой в народе говорят: "Весенний день - год кормит". От слаженной работы коллектива будет во многом зависеть будущий урожай. Люди в хозяйстве привыкли трудиться на совесть, поэтому и результаты здесь всегда соответствующие.

Каждому севу свое время

Центральная усадьба предприятия расположена в агрогородке Колядичи. Площадь сельхозугодий - более 8200 гектаров, пашни - 4315 гектаров. ОАО "Агро-Колядичи" славится в Пружанском районе хорошими урожаями основных сельскохозяйственных культур. Выращивают пшеницу, рапс, рожь, тритикале, кукурузу, однолетние и многолетние травы. Так, в прошлом году получили свыше 11 тыс. тонн зерна при урожайности с учетом кукурузы - 54,2 ц/га. Хороший вышел урожай рапса - 1519 тонн. Свеклы убрали более 11,5 тыс. тонн.

В районных соревнованиях за достижение высоких показателей в производстве зерна и наибольшую продуктивность зерновых культур сельхозпредприятие заняло второе место.

Но останавливаться на этих результатах здесь не хотят. Теплая зима и непривычно морозное начало весны хоть и внесли свои коррективы, но посевная началась по плану.

Второй год возглавляет сельхозпредприятие молодой, но опытный, а главное - целеустремленный Александр Пищ. Директора в пору посевной застать в кабинете практически невозможно. Его рабочий день начинается, как у всех сельчан, с раннего утра, а заканчивается поздним вечером. Задача руководителя, считает Александр Иванович, не только раздать задания работникам, но и контролировать весь процесс.

- Год на год не приходится, но сегодня наша основная цель - провести посевную так, чтобы получить хороший урожай. Нынешняя весна хоть и ранняя, но засушливая. Зимой в нашем районе вообще не было снега, поэтому почве не хватает влаги, - рассуждает опытный аграрий. - Уровень воды в водоемах ниже обычного, поэтому работаем в одной связке с мелиораторами. Перекрыли шлюзы, чтобы хоть какая-то влага задержалась в почве.

С севом ранних яровых в хозяйстве уже справились. Первым делом посеяли овес и ячмень, провели досев зернобобовых. А вот с горохом решили подождать, пока земля больше не прогреется.

В хозяйстве за весь посевной процесс в первую очередь отвечает главный агроном Леонид Черняк. Ему как раз опыта не занимать - в отрасли трудится больше 40 лет. Начинал с бригадира полеводческой бригады и вот уже 13 лет - главный агроном одного из передовых предприятий Пружанщины.

- Всякое бывало, но такой аномально теплой зимы не припомню. Озимые немного пострадали - часть культур переросла. Например, тритикале. Поэтому занимаемся уплотнением некоторых площадей. А вот рапс с зимовки вышел без потерь. Сейчас главное, чтобы не было резкого дисбаланса температур: днем плюс, а ночью - минус. Это не очень хорошо скажется на росте культур, в том числе и рапса, - говорит агроном. - По севу обычно стараюсь придерживаться технологических сроков, но в ситуации с нынешней весной не редко помогает многолетний опыт или даже интуиция.

К севу "царицы полей" и сахарной свеклы здесь приступят не раньше середины апреля, когда установится теплая погода. Для того чтобы оперативно завершить посевные работы, уложившись в 10-12 дней, закупили новенький посевной агрегат. Надо сказать, что механизации в хозяйстве уделяют особо внимание. Машинно-тракторный парк насчитывает 57 единиц тракторов различных модификаций, 13 зерноуборочных, 4 кормоуборочных и один свеклоуборочный комбайн, а также погрузчики и грузовые автомобили. Одним из последних приобретений в прошлом году стал комбайн "Джон Дир", пять тракторов, самоходный раздатчик, сеялка, плуг и другая сельскохозяйственная техника.

Класс - экстра

Основное направление ОАО "Агро-Колядичи" в животноводстве - молочное. В хозяйстве восемь молочно-товарных ферм и комплекс по выращиванию нетелей. Общее поголовье составляет 7625 голов, в том числе 3 тыс. - дойное стадо.

В прошлом году в расчете на корову получено 8046 килограммов молока. Причем 99% реализовано на переработку классом экстра.

За 2019 год в хозяйстве произведено свыше 26 тыс. тонн молока. Темп роста по сравнению с 2018-м составил 105,6%. Вместе с объемами молочного производства увеличились за прошлый год и среднесуточные привесы - до 900 граммов. Выход телят на 100 коров составил 80 голов.

Имея такое большое поголовье скота, в хозяйстве упор делают на заготовку кормов.

- Одной из важнейших частей растениеводства является кормопроизводство. В прошлом году заготовили более 29,6 тыс. тонн кормовых единиц, в том числе на одну условную голову 51,1 центнера кормовых единиц, - отмечает директор хозяйства. - Для восполнения белковой составляющей закупаем рапсовый и соевый шрот. Кроме того, сеем белковые культуры. В прошлом году начали заниматься люцерной. Посеяли для начала 20 гектаров. Результат получили неплохой, поэтому сейчас площадь увеличим до 100.

Александр Пищ уверен, достигать значительных результатов возможно только с трудолюбивыми, целеустремленными людьми. Сельские труженики - главная гордость ОАО "Агро-Колядичи".

- Каждый из результатов зависит от коллектива, в котором люди трудятся плечом к плечу: начиная от директора и заканчивая простыми рабочими. В штате предприятии - 300 человек. Благодаря их ответственному отношению к работе мы ежегодно по всем направлениям улучшаем свои показатели и уверенно строим планы на будущее.

В хозяйстве практически нет очереди на жилье.

В 2019 году построено два дома приусадебного типа для работников.

В начале 2020-го приступили к строительству еще одного.

Марина ВАЛАХ, газета "7 Дней"

Фото Вадима ЯКУБЁНКА

Размещение рекламы на БЕЛТА