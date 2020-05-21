Ставки единого налога для ИП и физлиц уменьшили в Брестской области

21 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области уменьшили ставки единого налога для индивидуальных предпринимателей и физических лиц, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой портал.

Решение областного Совета депутатов от 18 мая "Об уменьшении ставок единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц" принято на основании указа "О поддержке экономики". Изменения касаются второго и третьего кварталов. Размер применяемых в этот период ставок единого налога с индивидуальных предпринимателей и других физических лиц снижается в два раза.

Ставки единого налога устанавливаются за месяц в размерах согласно Налоговому кодексу. Областные и Минский городской Советы депутатов имеют право уменьшить их не более чем вдвое. Размер ставок зависит от региона и вида деятельности.

Решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на юридические отношения, возникшие с 1 апреля текущего года.-0-