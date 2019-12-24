Стипендии из бюджета Минска в 2020 году получат 70 спортсменов

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты Минcкого городского Совета депутатов на очередной сессии утвердили список спортсменов, которые будут получать стипендии из бюджета Минска в 2020 году, передает корреспондент БЕЛТА.
Решение принимается для создания эффективных условий для организации учебно-тренировочного процесса, достижения высоких спортивных результатов.
По словам начальника управления спорта главного управления спорта и туризма Мингорисполкома Ольги Купчени, на получение стипендии претендовали 264 кандидата, из которых специально созданная комиссия отобрала 70 спортсменов.
Ежемесячно на назначение стипендий в 2020 году из средств бюджета Минска будет направляться 134,5 бюджетов прожиточного минимума (БПМ). Размер стипендии составляет от 1 до 3,5 БПМ в зависимости от достигнутых результатов (БПМ на 1 ноября составляет Br257,86).
В 2018 году стипендии назначались 55 спортсменам, из них семь стали стипендиатами Президентского спортивного клуба.-0-