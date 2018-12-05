Стоимость проезда в городских маршрутках увеличили в Гомельской области

5 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Некоторые перевозчики Гомельской области увеличили стоимость проезда на городских экспрессных маршрутах в регулярном сообщении, сообщили корреспонденту БЕЛТА на коммунальном транспортном унитарном предприятии "Гомельоблпассажиртранс".

Так, в Гомеле стоимость поездки в некоторых маршрутках увеличилась с Br1 до Br1,2. Поднялись тарифы также в Жлобине, Светлогорске, Речице и др.

"Фиксированные тарифы на городские перевозки пассажиров на экспрессных маршрутах в регулярном сообщении устанавливаются юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на основании плановых затрат, налогов и иных платежей с учетом конъюнктуры рынка. Рассчитываются тарифы исходя из норматива рентабельности не более 15%", - отметили в "Гомельоблпассажиртрансе".

На предприятии подчеркнули, что каждый перевозчик принимает решение об увеличении стоимости самостоятельно.

Как сообщалось, решением Гомельского облисполкома стоимость проезда и перевозки ручной клади в городском общественном транспорте повысилась в области со 2 декабря. Фиксированный тариф на городские перевозки пассажиров и ручной клади автобусами на обычных и скоростных маршрутах в регулярном сообщении, троллейбусами увеличился с Br0,50 до Br0,55 за одну поездку. Стоимость проездных билетов многоразового пользования также возросла.-0-