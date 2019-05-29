Стоимость реконструкции моста через Пину составит не менее Br27 млн

29 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Ориентировочная стоимость реконструкции автомобильного моста через Пину в Пинске составляет не менее Br27 млн, сообщил сегодня журналистам генеральный директор РУП "Бреставтодор" Михаил Непочелович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Окончательно стоимость моста еще не определена: проект находится на экспертизе, могут быть какие-то корректировки. Но мы считаем, что это Br27-28 млн", - сказал гендиректор "Бреставтодора".

По его словам, работы на объекте идут согласно графику. "На сегодня разобраны четыре из шести пролетных строений. При реконструкции этого сооружения мы используем существующие опоры (полностью мост не разбирается до основания), немного их усилим, и будет произведена замена пролетных строений. Основные русловые пролеты по 42 м будут сделаны из металла, четыре пролета - из выпускаемых в республике 33-метровых балок. Вообще планируем пустить движение по мосту к концу этого года, возможно, в ноябре", - отметил Михаил Непочелович.

Сегодня в Бресте начался двухдневный республиканский семинар "Обеспечение безопасной эксплуатации мостовых сооружений". В его работе участвуют руководители и специалисты Минтранса, облисполкомов и Мингорисполкома, Минжилкомхоза, органов строительного надзора, организаций дорожного хозяйства. Место проведения мероприятия выбрано неслучайно. Совершенствованием работы мостовой службы "Бреставтодор" занимается уже более пяти лет. Его опыт рекомендован другим дорожным организациям.

В Беларуси насчитывается почти 5,3 тыс. мостов и путепроводов. Примерно 42% от общего количества (2,2 тыс. сооружений) требуют к себе пристального внимания.

"Самые проблемные мосты и путепроводы, это те, которые строились в 70-80-х годах прошлого столетия. Не скажу, что состояние их на сегодняшний день критическое: есть недостатки в содержании, эксплуатации этих сооружений. Но принимаются все необходимые меры для обеспечения их безопасной эксплуатации. Мы достаточно откровенно обсудили все проблемные вопросы содержания, строительства этих сооружений", - подчеркнул заместитель министра транспорта и коммуникаций Андрей Иванов. На сегодня первостепенного ремонта в республике требует 31 сооружение.-0-