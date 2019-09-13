Стоимость зданий бывшего профилактория "Жемчужный" возросла на аукционе в 267 раз

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комплекс зданий и сооружений бывшего профилактория "Жемчужный" в Пинске продали на аукционе более чем за Br211 тыс., сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

"Этот лот неоднократно выставлялся на торги, в том числе за базовую величину, - отметили в ведомстве. - Сегодня он нашел своего покупателя".

Как сообщается, начальная цена объекта, равная 31 базовой величине (1 БВ - Br25,5), выросла в 267 раз. Новый собственник взял на себя обязательства по развитию приобретенного объекта. Не менее 5 лет недвижимость должна использоваться для осуществления предпринимательской деятельности.-0-