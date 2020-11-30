Столичная Госавтоинспекция в тестовом режиме установит мобильный датчик на ул.Орловской

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичная Госавтоинспекция в тестовом режиме установит мобильный датчик на улице Орловской, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

"Столичная Госавтоинспекция проанализировала сведения, предоставленные предприятием "Столичный транспорт и связь", на основании данных системы АСДУ-МТ, позволяющей контролировать соблюдение скоростного режима транспортными средствами, выполняющими автомобильные перевозки пассажиров в экспрессном регулярном сообщении. Для предупреждения ДТП по причине превышения скорости было согласовано место эксплуатации мобильного датчика контроля скоростного режима", - говорится в сообщении.

Как добавили в ГАИ, 1 ноября по улице Орловской на участке от проспекта Победителей до улицы Нововиленской в период времени с 6.00 до 23.00 зафиксировано 118 случаев превышения скоростного режима от 70 км/ч до 100 км/ч, 2 ноября в указанный период времени - 126 случаев.

Датчик будет работать по улице Орловской, 80 в тестовом режиме (без привлечения к административной ответственности).-0-