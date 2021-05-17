Столичная поликлиника с 18 мая начинает выдавать сертификаты о вакцинации от COVID-19

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 18 мая 32-я городская клиническая поликлиника Минска начинает выдачу сертификатов, подтверждающих вакцинацию против COVID-19. Информация об этом размещена на сайте учреждения, сообщает БЕЛТА.

"Сертификат выдается платно лицам, прошедшим вакцинацию в 32-й поликлинике, по требованию (в случае выезда за пределы Республики Беларусь в течение года с момента второй вакцинации)", - сказано в сообщении.

Чтобы получить сертификат, необходимо записаться (взять талон) в столе справок или по телефонам колл-центра: (+37517) 277-19-53, (+37533) 905-24-40, (+37529) 695-24-40. При обращении за сертификатом при себе надо иметь паспорт, выписку из медицинских документов (справку) о вакцинации, выданную 32-й поликлиникой, и чек об оплате. Подтверждающие планируемый выезд за рубеж документы не нужны. Заказать сертификат также можно, оставив заявку на сайте.

Форма документа утверждена приказом Министерства здравоохранения Беларуси от 26 апреля 2021 года №446. В сертификате указывается информация о профилактических прививках против COVID-19, подтверждающая проведение вакцинации-1 и вакцинации-2, наименование организации здравоохранения, персональные данные привившегося человека.

Кампания по вакцинации населения в Беларуси продолжается, записаться на прививку можно в поликлинике по месту жительства. Но привиться получится не сразу: сначала формируется очередь на основе поступающих заявок.-0-