Столичные активисты БРСМ благоустроят парк Победы

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трудовая акция Минского городского комитета БРСМ "Труд крут!" по наведению порядка на земле состоится 22 марта в парке Победы. Об этом БЕЛТА сообщили в организации.
Начало запланировано на 10.30. В парке уберут прошлогоднюю листву, подметут дорожки и благоустроят ближайшую территорию. За дело возьмутся около сотни активистов БРСМ, в том числе ветераны комсомольского и студотрядовского движения, члены Минского городского штаба студенческих отрядов БРСМ. Субботник символично объединит представителей юного и старшего поколения идеей поддержания благополучия и заботы о родном городе, о своей малой родине.
Традиционно после плодотворной работы участники акции смогут подкрепиться солдатской кашей из полевой кухни и горячим чаем. -0-
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