Столичные ЖЭУ будут работать в выходные, чтобы быстрее устранить аварии при подаче тепла в жилфонд

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичные ЖЭУ будут работать в выходные, чтобы быстрее устранить аварийные ситуации при подаче тепла в жилфонд. Информация об этом размещена в Telegram-канале "Минск. Официально", сообщает БЕЛТА.

В жилфонде Минска включили отопление. Однако по нескольким десяткам адресов возникли аварийные ситуации, из-за которых тепло не поступило по отдельным стоякам или в отдельные квартиры.

"Аварии устранят в ближайшее время. Нормативами на это отводится 10 дней. Чтобы справиться быстрее, специалисты ЖЭУ будут работать в выходные", - уточняется в сообщении.

В остальных домах проводят наладку систем автоматического регулирования подачи тепла и развоздушивание.-0-