Столин принял эстафету акции "Во славу общей Победы!"

11 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Столине сегодня состоялся митинг-реквием в рамках общереспубликанского патриотического проекта "Во славу общей Победы!", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Церемония прошла на площади Ленина у братской могилы, где захоронены 176 военнослужащих Красной Армии, погибших при освобождении района от немецко-фашистских захватчиков и бандформирований в 1941-1944 годах. Подвиг освободителей увековечен скульптурной фигурой воина и стелой с памятной надписью и колоколом. Здесь собрались руководители местных органов власти, представители силовых структур, общественных объединений, трудовых коллективов, учащиеся - всего около 350 человек. В почетном карауле застыли воины-пограничники.

Представители сельских Советов привезли ладанки с землей, взятой из расположенных на территории района 28 воинских захоронений. Священный груз поместили в капсулу, которую на временное хранение торжественно доставят в мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой", а затем - в крипту Храма-памятника в честь Всех Святых в Минске. В символическом заборе земли принял участие и 90-летний ветеран Василий Ефимович Прус - один из 11 участников Великой Отечественной войны, ныне живущих на территории района.

"Благодаря поколению победителей, которое видело ужасы войны и в полной мере испытало их на себе, мы вот уже 75 лет живем в мирной стране, работаем, растим детей и строим планы на будущее, - сказал, обращаясь к присутствующим, председатель Столинского районного Совета депутатов, председатель районной организации Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане Александр Ярошевич. - За три года оккупации на территории района погибли свыше 13,5 тыс. человек. Почти 2,5 тыс. наших земляков не вернулись с фронта. Судьбу Хатыни полностью или частично повторили 33 деревни и хутора. Имена и фамилии погибших в годы войны высечены на мемориальных досках монументов, памятников и обелисков. Память о них бессмертна".

Участники акции возложили к братской могиле цветы, минутой молчания почтили память погибших. Прозвучал оружейный салют. Оставшуюся священную землю с воинских захоронений передали в районный краеведческий музей.-0-