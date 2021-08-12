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12 августа 2021, 09:53

Столовая с витаминным баром, бассейн и безбарьерная среда - в Бобруйске откроется новая школа

 

12 августа, Могилев/ Корр. БЕЛТА/. Средняя школа №35 на 1020 учащихся откроется 1 сентября в Бобруйске. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила начальник управления по образованию Бобруйского горисполкома Елена Лисица.

"Учреждение образования появится на бульваре Приберезинском в развивающимся микрорайоне Молодежный, - отметила Елена Лисица. - Четырехэтажное здание школы будет просторным, функциональным и современным. Например, здесь создана безбарьерная среда для организации образовательного процесса детей с особенностями психофизического развития. Она включает лифт, пандус, специальные места в актовом зале и учебных кабинетах, отдельные раздевалки, санузлы и душевые".

Школа рассчитана на 44 класса. Помимо учебных кабинетов и лабораторий, проектом предусмотрены тир, лыжная база, помещения для медицинского обслуживания. В учреждении создан современный информационный центр, к которому относятся библиотека с читальным залом, книгохранилище на 40 тыс. единиц хранения и индивидуальные кабинки с выходом в интернет. Кроме того, на территории школы расположен бассейн с тренажерным залом.

"На первом этаже оборудована столовая на 340 посадочных мест с витаминным баром, спальни-игровые для первоклашек, а также четыре мастерские для трудового обучения по кулинарии, обработке ткани, древесины и металла, - продолжила начальник управления по образованию. - На втором этаже разместился уютный актовый зал на 234 места с эстрадой, артистической, костюмерной и инвентарной. Рядом с ним расположились спортивный, гимнастический и тренажерный залы с раздевалками".

Кроме того, в школе имеются кинопроекционная, звукоаппаратная и радиоузел, зал хореографии и ритмики, кабинет начальной допризывной подготовки, ресурсные центры. "Время не стоит на месте, и образовательный процесс тоже постоянно движется вперед, - говорит Елена Лисица. - Раньше для успешного обучения детей достаточно было мела, доски и книжки. Сегодня для их всестороннего развития необходимо создать соответствующую многофункциональную базу. Ребенок находится в школе большую часть своего времени, поэтому немаловажно обеспечить ему все необходимые условия для комфортного пребывания и получения знаний".

Отдельное внимание - популяризации здорового образа жизни. На прилегающей к школе территории разместилась физкультурно-спортивная зона: стадион, две площадки для игры в баскетбол и две - для волейбола. Кроме того, оборудованы отдельные площадки для гимнастики, мини-футбола и других спортивных игр. "Проектом также предусмотрена территория для изучения правил дорожного движения, - заключила Елена Лисица. - Это позволит детям на практике прорабатывать алгоритм поведения на дороге, что обеспечит профилактику детского дорожно-транспортного травматизма". 

В ближайших планах - создание в школе современного адаптивно-образовательного пространства для детей с особенностями психофизического развития.-0-


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