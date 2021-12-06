Стречин: надо любить свою страну и стараться делать все для ее развития

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Надо любить свою страну и ответственно относиться к работе. Важность этого отметила журналистам Ирина Стречин, которая сегодня согласована на должность председателя Дрибинского райисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

До настоящего времени она работала директором ОАО "Михеевка-Агро" в этом же районе. "Самое главное - надо любить свою страну, свое дело и трудиться так, чтобы не было стыдно за работу. Надо просто работать и ответственно все делать", - сказала новый руководитель райисполкома.

При этом она обратила внимание: очень многое зависит от дисциплины и здесь должны быть жесткие требования. "Надо стараться делать все для развития страны", - подчеркнула Ирина Стречин.-0-