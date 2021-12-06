Лукашенко согласовал назначение новых руководителей исполкомов в разных регионах Беларуси

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко согласовал назначение новых руководителей исполкомов в различных регионах страны, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Власовец согласован на пост главы администрации Ленинского района Бреста. До настоящего времени он работал в должности первого заместителя председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Брестского облисполкома.

Пост председателя Браславского райисполкома займет Вячеслав Грищенко, прежде - заместитель начальника милиции общественной безопасности УВД Витебского облисполкома.

Сергей Галынчик согласован на должность председателя Шумилинского райисполкома. До этого он работал заместителем председателя Сенненского райисполкома.

Сергей Садовский сменит должность первого заместителя председателя - начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию Ушачского райисполкома на пост главы этого района.

Пост первого заместителя председателя Гомельского облисполкома займет Дмитрий Козел, прежде - председатель Добрушского райисполкома.

В свою очередь Добрушский район возглавит Александр Матарас. До этого он работал в должности начальника главного управления землеустройства Гомельского облисполкома.

Евгений Белаш возглавит Кормянский райисполком. Он перейдет на этот пост с должности директора Республиканского специализированного унитарного предприятия "Полесье".

Ирина Стречин - до настоящего времени директор ОАО "Михеевка-Агро" Дрибинского района - займет пост главы этого района.

На должность председателя Чаусского райисполкома согласован Эдуард Герасименко. До настоящего времени - заместитель директора по коммерческим вопросам ООО "Профи-Агропарк Групп".

Чериковский райисполком возглавит Олег Малышевский. Ранее он работал в системе МВД.

Андрей Дубинчик займет пост главы администрации Ленинского района Бобруйска. До этого он возглавлял республиканское Бобруйское унитарное производственное предприятие "Фабрика художественных изделий".

Кроме того, Сергей Лободинский согласован на пост управляющего делами Брестского облисполкома. До настоящего времени он работает в должности председателя комитета по архитектуре и строительству Брестского облисполкома.

Начальник управления КГБ по Брестской области Максим Радьков согласован на пост члена Брестского облисполкома.

В свою очередь начальник управления внутренних дел Гомельского облисполкома Александр Шастайло согласован на пост члена Гомельского облисполкома.

Членом Минского горисполкома и Минского облисполкома станет начальник управления КГБ по Минску и Минской области Александр Терехов.

Начальник управления КГБ по Могилевской области Игорь Павлющенко согласован на пост члена Могилевского облисполкома.-0-