Строители моста через Неман в Гродно соединили берега пролетами

25 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. На мосту через Неман в Гродно строители соединили берега пролетами. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненском филиале ОАО "Мостострой", одном из генподрядчиков строительства.

В Гродно под автомобильный мост реконструируют построенный более 40 лет назад железнодорожный мост, который возводился по инициативе военных в качестве резервного объекта. Более 10 лет назад разобрали ведущую к мосту железнодорожную ветку, некоторое время он стоял заброшенным. Затем было принято решение изменить назначение моста. Для этого использовалась часть опор старого моста, их дополнительно укрепляли и расширяли. Берега укрепили габионами - металлическими сварными конструкциями, заполненными камнями.

На днях мостостроители завершили один из важнейших этапов - соединили пролетными строениями левый и правый берег Немана. Общий вес металлических пролетов составил около 1,5 тыс. т. "Сейчас идет армирование монолитной плиты, бетонирование. В декабре станет возможным технологический проезд по мосту. Все работы идут по графику", - отметили в филиале ОАО "Мостострой".

Этот мост будет самым высоким в областном центре: над уровнем Немана - около 32 м. Длина объекта составит около 240 м, ширина - 17,5 м. Проектом предусмотрены две полосы движения в каждую сторону, широкие и комфортные тротуары, велодорожка.

Как сообщалось, сдать в эксплуатацию мост и дороги к нему планируется к 3 июля 2021 года. Он станет частью нового большого кольца вокруг Гродно. Первый участок свяжет районы Вишневец, Южный и Ольшанка с трассой М6 и промышленной зоной в районе "Гродно Азота".-0-

Фото Леонида Щеглова