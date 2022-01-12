Строительство хирургического корпуса Брестской облбольницы планируют начать в 2023 году

12 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Строительство хирургического корпуса Брестской областной клинической больницы планируют начать в 2023 году. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель облисполкома Юрий Шулейко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы получили разрешение главы государства на изменение целевого участка. Предполагалось, что этот корпус кардиологического и хирургического профиля будет строиться рядом с новым медкомплексом. Оценив возможности имеющейся инфраструктуры и изучив опыт других городов, Президент поддержал предложение наших врачей, что этот объект целесообразно строить на территории областной больницы. Там есть все отделения вспомогательной врачебной помощи, коммуникации, квалифицированный персонал. Это позволит максимально быстро оказывать помощь людям", - сказал Юрий Шулейко.

В этом году в бюджете заложены средства на проектирование хирургического корпуса. В 2023 году планируется начать его строительство. "Этот корпус необходим для оказания многофункциональной медицинской помощи. Будем еще заниматься районными больницами. Но в основе сейчас подход к Пинской центральной больнице, которая нуждается в ремонте. Она обслуживает несколько районов, что позволяет оказывать медпомощь регионально, не перемещая пациентов в Брест. Будем вступать в стадию проектирования ремонта и отчасти строительства новых корпусов", - пояснил председатель облисполкома.

Предполагается, что новый корпус областной больницы будет состоять из двух блоков. Первый будет четырехэтажным. Там расположатся приемное, реанимационное, операционное, централизованное стерилизационное отделения и отделение гемодиализа. В основном лечебном блоке сосредоточатся кардиологическая, кардиохирургическая и сосудистая помощь. Дополнительно будут открыты три отделения, в том числе инфарктное и нарушений ритма.

"Таким образом этот блок будет предназначен для пациентов с кардиососудистой патологией. Плюс к этому там будет размещено нейрохирургическое отделение, отделение хирургии и трансплантации. Предполагается гибридная операционная для сосудистой и кардиохирургии. Будут внедрены новые высокотехнологические операции. Количество хирургических вмешательств должно увеличиться. Что касается кардиохирургии, предполагаем увеличение в два раза", - рассказал главный врач облбольницы Александр Карпицкий. Он добавил, что в медицинском городке в этом году планируют начать строительство арендного дома для медработников.

К слову, в 2024 году Брестская облбольница отметит свое 80-летие. Новый корпус может стать хорошим подарком к юбилею.-0-