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03 января 2020, 07:55

Строительство межрайонного медцентра в Миорах планируется начать в этом году

3 января, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. К возведению межрайонного кардиологического центра в Миорах планируется приступить в этом году, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома Юрий Деркач.

"Подготовка бизнес-плана находится уже в окончательной стадии. Строительство планируется начать в этом году после всех необходимых экспертиз", - отметил Юрий Деркач.

Под проект, реализуемый на основе государственно-частного партнерства, в Витебской области отведена территория рядом с новой центральной районной больницей. Медицинское учреждение будет включать стационарное, неврологическое, кардиологическое, приемное, диагностическое, радиологическое, лабораторное отделения, а также отделения неотложной помощи, сосудистой хирургии, рентген-кабинет, операционный блок, вертолетную площадку, инженерные и другие службы. Кроме того, в комплекс войдут диагностические блоки в Поставском, Шарковщинском, Верхнедвинском, Браславском и Глубокском районах, на базе которых будет проводиться обследование местных жителей с последующим направлением на лечение в медцентр.

Центр планируется создать без привлечения государственных ресурсов, только за счет инвестиций немецких партнеров. Его особенность заключается в том, что вся деятельность медучреждения будет основана на немецких технологиях и пройдет необходимую европейскую сертификацию. Это позволит активно развивать экспорт медицинских услуг. При этом белорусы смогут получать здесь высокотехнологичные медуслуги по стоимости, рассчитанной по местным стандартам, а иностранные граждане - оплачивать по страховке своей страны.

Стоимость проекта составляет около 50 млн евро. Срок реализации по бизнес-плану - три года.-0-

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Витебская область медицина Миоры
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