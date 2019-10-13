13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Строительство первого транспортного кольца в Минске планируется завершить в 2021 году. В декабре стартуют дорожные работы на заключительном отрезке от проспекта Дзержинского до улицы Толстого, сообщил в эфире телеканала
Будет расширена и реконструирована улица Толстого, что позволит разгрузить движение со стороны проспектов Дзержинского и Жукова и приступить к реконструкции самого длинного путепровода в городе.
"В декабре начнутся подготовительные работы. Там будет ряд объектов, которые подпадают под снос, - 48 хозпостроек, зданий и сооружений. Будет построена обводная ветка с Брестского направления железной дороги, железнодорожный путепровод", - рассказал Василий Тибеж.
Также в настоящее время реализуется проект по продлению ул. Жуковского. Здесь появятся двухуровневая транспортная развязка по типу "полный клеверный лист" с подземными пешеходными переходами, безбарьерной средой, велодорожка, тротуары. -0-