21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Строительство первого транспортного кольца в Минске планируют завершить в 2021 году. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции "Развитие дорожной инфраструктуры Минска: строительство, реконструкция и капитальный ремонт улично-дорожной сети" заместитель директора ГП "Гордорстрой" Алексей Харлап, передает корреспондент БЕЛТА.

"Процесс строительства первого кольца ведется. И в следующем году, если все будет хорошо, планируем его закончить. На это влияет ряд факторов - инвестиции и проектное изыскательство", - сказал Алексей Харлап.

Алексей Харлап

По его словам, "Гордорстрой" является одним из крупнейших инвесторов Минска по строительству инфраструктурных объектов города. "План, который был поставлен на 2015-2020 годы, нами выполнен примерно на 65%. Это довольно хороший показатель. За этот период было построено и введено пять транспортных развязок. В частности, пересечение ул. Орловской с проспектом Победителей (было открыто движение на днях). Построено порядка 26 км улично-дорожной сети, также семь мостов и путепроводов. Кроме того, были построены такие объекты, как мусороперерабатывающий завод, мемориальный комплекс "Тростенец", было произведено устройство 10 остановочных пунктов", - рассказал он.

Алексей Харлап отметил, что объекты, которые не были выполнены в течение этой пятилетки, переносятся на следующую. "К примеру, реконструкция ул. Жуковского от ул. Могилевской до ул. Аэродромной и реконструкция ул. Тимирязева от Масюковщины до МКАД. Уже разработана проектная документация, согласовывается с определенными структурами их строительство", - добавил замдиректора.-0-

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Латушкин: постепенно уходим от ямочного ремонта Минских автодорог По словам директора "Горремавтодора", в этом году было запланировано отремонтировать порядка 110 объектов улично-дорожной сети, уже 90 полностью закончены, на остальных ведутся работы.