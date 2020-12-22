Строительство, торговля, индустрия красоты: куда в Брестской области направляют субсидии безработным

22 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области в январе - ноябре субсидии на организацию собственного дела получили 179 безработных жителей региона. Чаще всего за финансовой поддержкой обращались мужчины - 102 человека, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите облисполкома.

Так, 161 человек получил субсидию для предпринимательской деятельности. Еще 17 безработных занялись ремесленничеством. Один предпочел развивать бизнес в сфере агроэкотуризма.

"Больше всего субсидий - 37 - выдано для развития предпринимательской деятельности, связанной с выполнением строительных, отделочных, электромонтажных, сантехнических и других ремонтных работ. На втором месте по востребованности сфера торговли: ее предпочли 26 жителей области. Службы занятости выдали 13 субсидий на оказание услуг парикмахерскими и салонами красоты, 11 - на грузовые и пассажирские перевозки", - рассказали в комитете по труду, занятости и социальной защите.

В частности, 30-летний житель Малоритского района свою субсидию использовал, чтобы открыть магазин рыболовных снастей. В Ганцевичском районе мужчина занялся предпринимательством по сдаче внаем собственного и арендуемого недвижимого имущества. Житель Лунинецкого района развивает свое дело, связанное с изготовлением, установкой и ремонтом деревянных колодцев, скамеек, навесов и беседок, душевых кабин и детских площадок.

Всего в Брестской области в этом году намечено выдать 200 субсидий. На эти цели предусмотрено Br658,7 тыс.-0-