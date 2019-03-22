Строительство вертолетной площадки на территории минской БСМП начнется в этом году

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Строительство вертолетной площадки на территории Городской клинической больницы скорой медицинской помощи Минска начнется в течение года, сообщил журналистам главный врач учреждения Андрей Борисов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Строительство вертолетной площадки - перспективное направление работы. Сейчас завершается экспертиза проекта, и в течение этого года начнется строительство площадки около нашего приемного отделения", - сказал Андрей Борисов.

/Будет дополнено/.-0-