Строительство вертолетной площадки на территории минской БСМП начнется в этом году

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Строительство вертолетной площадки на территории Городской клинической больницы скорой медицинской помощи Минска начнется в течение года, сообщил журналистам главный врач учреждения Андрей Борисов, передает корреспондент БЕЛТА.
"Строительство вертолетной площадки - перспективное направление работы. Сейчас завершается экспертиза проекта, и в течение этого года начнется строительство площадки около нашего приемного отделения", - сказал Андрей Борисов.
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